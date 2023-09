Come di consueto, una volta chiusa la sessione di mercato estiva, l'Inter ha fatto un resoconto delle operazioni finalizzate in entrate e uscita per quanto concerne e il vivaio.

Sono stati acquistati:

Aymen Zouin (2006), a titolo definitivo dal Liventina;

Victor Marangione (2006), a titolo definitivo dall'Enotria;

Anas El Mahboubi (2007), a titolo definitivo dal CE San Gabriel;

Roberts Kukulis (2007), a titolo definitivo dal SK Super Nova;

Hugo Humanes Gomez (2007), a titolo definitivo dal Real Madrid;

Dilan Zarate Hidalgo (2007), a titolo definitivo dal Girona;

Andrea Di Palma (2007), a titolo definitivo dall'Accademia Inter;

Gabriel Salviato (2009), a titolo definitivo dal Padova;

Oumar Diallo (2005), esercitato il diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo dalla Casertana;

Paolo Raimondi (2005), esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dal Parma;

Antonio Scaravilli (2005), esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dal Genoa;

Alberto Mocchetti (2006), esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dal Como;

Luca Sardella (2006), a esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dalla Cremonese;

Arturo Conti (2007), esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dal Como;

Federico Pavan (2008), esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dal Como;

Sono stati ceduti:

Federico Motti (2004), a titolo definitivo al Parma; Nicolo Uberti (2004), a titolo definitivo alla Sampdoria;

Daniel Zoppi (2004) a titolo definitivo al Monza; Marco Baldelli (2005), a titolo definitivo al Real Calepina;

Gianmaria Benedetti (2005), a titolo temporaneo all'Asd Mori Santo Stefano; Riccardo Bergamo (2005), a titolo definitivo al Liventina;

Francesco Bonardi (2005), a titolo temporaneo al Mestre;

Iacopo Casani (2005) a titolo definitivo al Modena;

Tommaso Casani (2005) a titolo definitivo alla Virtus Entella;

Gabriele Ciuffo (2005) a titolo temporaneo alla Varesina;

Andrea D'Addesio (2005), a titolo temporaneo al Renate;

Lorenzo De Leo (2005), a titolo definitivo al Renate;

Gabriele Delvecchio (2005), a titolo temporaneo al Breno;

Emanuele Di Santo (2005), a titolo temporaneo alla Salernitana;

Lorenzo Gallo (2005), a titolo definitivo al Lecco;

Matteo Gurnari (2005), a titolo definitivo al Liventina;

Michele Liserani (2005), a titolo temporaneo al Lecco;

Chinweike Ndianefo (2005), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Karim Pedrini (2005), a titolo temporaneo all'Albinoleffe;

Alessandro Pellegrino (2005), a titolo temporaneo al Renate;

Antonio Scaravilli (2005), a titolo definitivo al Genoa;

Riccardo Tamiozzo (2005), a titolo definitivo al Cittadella;

Bryan Bandara (2006), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Federico Bertagnon (2006), a titolo definitivo all'Avellino;

Mirko Castelnuovo (2006), a titolo temporaneo al Cosenza;

Filippo Cecchini (2006), a titolo temporaneo al Lecco;

Giosuele Gaverini (2006), a titolo temporaneo al Feralpisalo;

Emanuele Granziera (2006), a titolo definitivo allo Sporting Braga*

Lorenzo Liguori (2006), a titolo temporaneo alla Caratese;

Lorenzo Bove (2006), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Victor Marangione (2006), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Matteo Marini (2006), a titolo definitivo alla Lazio;

Matteo Milan (2006), a titolo temporaneo al Sangiuliano;

Alberto Mocchetti (2006), a titolo definitivo al Como;

Alessandro Sommella (2006), a titolo definitivo alla Pro Sesto;

Leonardo Acquarone (2007), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Gelana Affronti (2007), a titolo definitivo al Como;

Matteo Balduzzi (2007), a titolo definitivo alla Sampdoria;

Matteo Buzzetti (2007), a titolo definitivo alla Varesina;

Marco Castagnola (2007), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Arturo Conti (2007), a titolo temporaneo al Como;

Andrea Di Palma (2007), a titolo temporaneo al Como;

David Hoxha (2007), a titolo temporaneo alla Sampdoria;

Ryan Kamal (2007), a titolo definitivo al Como;

Lorenzo Legora (2007), a titolo definitivo all'Accademia Inter;

Lorenzo Ojetti (2007), a titolo temporaneo alla Pro Vercelli;

Andrea Oprandi (2007), a titolo definitivo al Sarnico;

Giuseppe Pandullo (2007), a titolo definitivo al Como;

Daniele Papotti (2007), a titolo definitivo al Como;

Leonardo Rossi (2007), a titolo definitivo al Sarnico;

Nicolo Urbano (2007), a titolo definitivo alla Lazio;

Francesco Cerutti (2008), a titolo temporaneo alla Masseroni;

Adriano Ciapini (2008), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Lorenzo Epifani (2008), a titolo temporaneo al Como;

Jeremy Loukou (2008), a titolo temporaneo alla Varesina;

Stefano Mazza (2008), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Alessandro Nourice (2008), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Christian Rinaldi (2008), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Giorgio Rivolta (2008), a titolo temporaneo al Renate;

Alessio Bakaj (2009), a titolo temporaneo al Feralpisalo;

Andrea Cannavo (2009), a titolo temporaneo al Feralpisalo;

Carlo Cattaneo (2009), a titolo temporaneo al Como;

Kevin Gatti (2009), a titolo temporaneo al Lecco;

Lorenzo Lo Vecchio (2009), a titolo temporaneo al Como;

Alexandru Marcoci (2009), a titolo temporaneo all'Enotria;

Jacopo Mardegan (2009), a titolo temporaneo al Como;

Francesco Pio Marzano (2009), a titolo temporaneo al Lumezzane;

Federico Pozzi (2009), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Marco Rossini (2009), a titolo temporaneo al Como;

Matteo Zanaria (2009), a titolo temporaneo al Como;

*Trasferimento sottoposto ad approvazione della sottocommissione Fifa