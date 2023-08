Il Bayern Monaco non ha voluto perdere troppo tempo: quest'oggi, il difensore Josip Stanisic è approdato a Leverkusen, dove ha sostenuto le visite mediche per conto del Bayer Leverkusen, propedeutiche all'ufficialità dell'arrivo del 23enne croato nelle file delle Aspirine. Operazione che suona quasi come un monito per Benjamin Pavard, che con Stanisic condivideva ruolo e caratteristiche: i dirigenti bavaresi hanno deciso di tenere lui, nonostante l'Inter continui nel suo forcing e il giocatore stesso non abbia più praticamente voglia di indossare la maglia della Stern des Sudens.

Da ist er! Josip #Stanisic ist gerade in #Leverkusen zum Medizincheck eingetroffen. Leihe vom #FCBayern zu #Bayer04 bis 2024 ohne Kaufoption vor dem Abschluss. 🇭🇷 pic.twitter.com/SrZx1thqkh — BILD B. Leverkusen (@BILD_Bayer04) August 20, 2023

