Claudio Vigorelli, agente del terzino della Fiorentina Michael Kayode, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com ricordando come nella sua esplosione abbia avuto un ruolo determinante il dg Joe Barone, scomparso qualche giorno fa: "Kayode è davvero grato a Joe Barone. Lui ha sempre creduto in lui e quello che ha ottenuto è per merito soprattutto del direttore sportivo viola. Anche Daniele Pradè e Nicolas Burdisso hanno puntato fortemente sul ragazzo".

Negli ultimi giorni si è parlato di Kayode in orbita Inter nell'ambito dell'eventuale sostituzione di Denzel Dumfries, ma Vigorelli in merito al futuro del ragazzo chiarisce: "Ha un grande avvenire davanti a sé, lo stiamo proteggendo e aiutando, ha tutto per esplodere ad altissimo livello e Firenze è per lui la piazza ideale per crescere e fare esperienza".

