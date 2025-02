Vince ancora l'Inter U20 di Andrea Zanchetta che batte anche il Monza con uno spettacolare 4-1 (rileggi qui il live della partita) che fa gioire i nerazzurrini e il loro tecnico, orgoglioso dell'ennesima splendida prestazione della squadra. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore, raccolte da FcInterNews.it.

Si aspettava questa partita visto lo stato di forma del Monza?

"Non mi aspettavo questa partita nel senso che sapevo che sarebbe stata una gara complicata. Poi noi l’abbiamo resa più semplice di quanto ci aspettassimo, ma per meriti nostri perché abbiamo cercato di fare la nostra partita fin dall’inizio, cercando di mettere pressione ad una squadra che ci concedeva pochi spazi. A volte siamo stati un po’ lenti quindi davamo la possibilità di arrivare presto sulle nostre giocate, poi quando l’abbiamo sbloccata è diventata un po’ più semplice tra virgolette perché sul 2-0 loro sbagliano un’occasione abbastanza clamorosa. Le partite sono tutte strane, adesso la analizziamo dopo un 4-1 e sembra tutto semplice ma in verità abbiamo fatto un'ottima prestazione però le partite si possono complicare in qualsiasi momento. I ragazzi questo lo sanno, sanno che ogni partita nasconde insidie ma siamo stati bravi a disinnescare i pericoli".



La squadra ha sempre avuto qualità offensive, ma in questo periodo particolarmente.

"Sì, sicuramente stiamo facendo tanti gol, ma questo è il merito della qualità dei ragazzi e non solo davanti. Perché in tutte le zone del campo abbiamo la qualità per creare occasioni pericolose quindi in tutte le partite creiamo tante pallegol e questo è merito esclusivamente della qualità dei ragazzi. Chiaramente noi cerchiamo di metterli nella condizione migliore per creare tante opportunità. In questo momento ci sta riuscendo bene, speriamo di continuare così. Penso sia anche sinonimo di crescita individuale: oggi ho visto dei gol bellissimi. Cocchi fa un gol bellissimo, Topalovic fa un gol che sembra semplice ma non è così, appena entrato peraltro. Questi sono i segnali che voglio vedere perché entrare un quarto d’ora, venti minuti non è semplice e invece i ragazzi ultimamente entrano tutti con grande voglia. E questo alza il livello della squadra".



Dopo la sconfitta con il Torino cosa è successo e quanto contava vincere oggi?

"Ogni partita è importante se vogliamo guardare la classifica. La classifica è corta, siamo tante squadre e ogni partita è importante in virtù di quello. Cosa è cambiato dopo la partita col Torino non lo so, noi lavoriamo sempre alla stessa maniera a prescindere dal risultato. Quello che devono imparare a fare i ragazzi è giocare sempre ogni partita con l’atteggiamento migliore perché con le qualità che hanno posso mettere in difficoltà tutti gli avversari. A volte possiamo riuscirci, a volte no, ma perché non abbiamo il giusto atteggiamento e quest’anno devo dire che è capitato raramente, per cui non ho nulla da rimproverare ai ragazzi in tal senso".

