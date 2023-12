All'assemblea di Assoagenti in programma a Milano ha parlato Tullio Tinti, agente di diversi calciatori dell'Inter o nel mirino dei nerazzurri.

Partendo da Andrea Colpani. "Il ragazzo è tranquillissimo, sa come funziona il calcio. Siamo a dicembre, è il primo campionato da titolare. Deve continuare così, vedremo a fine anno cosa avrà fatto. Chi determina è il calciatore che va sul campo e cerca di far bene. Se me l'aspettavo così? Dai miei giocatori me l'aspetto perché sono bravi, magari è una sorpresa per gli altri", le parole di Tinti.

"Scalvini? Sta facendo una stagione da grande calciatore qual è, ce ne fossero una ventina di Scalvini in Italia... - prosegue Tinti - Rispetto a Colpani è già al secondo campionato, per età e qualità è attenzionato da tutti i grandi club europei. Il mercato è anche condizionato dagli infortuni e altre cose, Scalvini è un giocatore ormai titolare dell'Atalanta e anche nel giro della nazionale. Vedremo il da farsi, sicuramente ha già dimostrato di poter essere un potenziale campione".

Si parla in ultimo della situazione di Audero. "Aveva già dimostrato alla Sampdoria di essere un portiere di livello, è andato all'Inter consapevole di partire dietro. Si è fatto trovare pronto in Champions ma non avevo dubbi. All'Inter servono due titolari. Discorsi sul riscatto? E' un po' prematuro".