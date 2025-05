Uno dei grandi protagonisti del percorso europeo dell'Inter, Yann Sommer, è protagonista anche al Media Day nerazzurro di oggi ad Appiano Gentile. Ecco le sue parole raccolte dagli inviati di FcInterNews.it:

Hai fatto talmente tante cose in Europa che dovresti essere uno deip iù tranquilli davanti a questa grande partita.

"Normale, è una grande partita per ognuno di noi, abbiamo fatto tantissime cose per arrivarci come squadra. C'è tanta gioia, stiamo facendo una bella preparazione".

La delusione del campionato deve diventare benzina?

"Io penso che il campionato sia diverso dalla Champions League, abbiamo fatto bene ma abbiamo avuto tanti momenti in cui abbiamo perso punti importanti. Ora c'è qualche altro giorno prima della finale, dobbiamo scrivere un'altra parte della stagione. Ora gioia, coraggio e concentrazione saranno molto importanti per questa partita".

Ti senti nel momento migliore della tua carriera?

"Difficile dirlo, mi sento molto bene e negli ultima anni ho lavorato molto sul mio corpo e sulla mia testa. Mi sento bene e giocare questo tipo di partite è una grande cosa".

Dopo aver superato Bayern e Barcellona, a che livello metti il PSG?

"Stesso livello, ha una suqdra molto forte e con tanti giocatori di qualità. Sarà una partita interessante, per noi sarà importante avere la stessa energia e lo stesso coraggio come contro Bayern e Barcellona".

FcIN - Se dovesse finire ai rigori chi sarebbe favorito?

"Non so, non ci penso. Prima c'è una partita, è quello che conta. Bisogna fare una prestazione come le altre in Champions".

Con quale sentimento questa Inter arriva in finale: rivalsa, vendetta o coronamento di un sogno?

"Sono molto contento dell'energia e del coraggio che abbiamo messo in questo percorso di Champions League, in tutte le partite. Per questo siamo in finale. Adesso la gioia è molto grande, ora conterà la concentrazione. Abbiamo molti giocatori che hanno già disputato una finale, questa esperienza è importante per noi".

Come sarà confrontarti con Donnarumma?

"Bene (ride, ndr). Grande portiere, abbiamo condiviso anche lo stesso preparatore. Lo seguo da tanti anni. Ma non sarà Sommer contro Donnarumma, bensì Inter contro PSG".

Quanto conterà lo spirito che avete messo contro il Barcellona?

"Tanto, è stato la chiave per tutte le nostre partite, abbiamo avuto la stessa energia che una squadra deve avere. Dovremo averlo anche a Monaco".

Dall'alto della tua esperienza, hai dato un messaggio particolare allo spogliatoio dopo Como?

"Chiaro, non siamo felici per com'è finito il campionato, ma io sono orgoglioso di questa squadra, abbiamo giocato tantissime partite e abbiamo perso tanti punti. Ma adesso conta pensare solo a questa finale, che la squadra merita".

Rivedendo la tua parata su Yamal contro il Barcellona, cosa hai pensato?

"L'ho vista più volte, chiaramente per me era una parata importante, ma è stato più bello vedere come la squadra ha giocato, come ha trovato il gol Acerbi... La parata è stata importante, ma ci sono state tante altre cose belle"