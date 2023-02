"Passi avanti per lo stadio? Tutti noi ci rendiamo conto di come il nostro campionato debba evolvere in meglio, se no sarebbe faticoso per i club far quadrare i conti. È naturale che le squadre pensino ad un nuovo stadio". Parola del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intercettato in zona mista all'Hotel Gallia per la serata benefica organizzata da United Onlus il cui ricavato sarà devoluto per la ricostruzione dello stadio di Irpin, distrutto dalla guerra in Ucraina.