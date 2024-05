Il primo vero faccia a faccia tra Simone Inzaghi e Oaktree è pronto ad andare in scena negli uffici di Viale della Liberazione. Il tecnico dell'Inter, come testimoniato dal video del nostro inviato, è arrivato pochi minuti fa in macchina nella sede del club nerazzurro, dove questo pomeriggio è previsto l'incontro con la nuova proprietà rappresentata dai due top manager del fondo californiano, Alejandro Cano e Katherine Ralph, e dal senior vice president Renato Meduri, arrivati nell'headquarter nerazzurro in mattinata (RILEGGI QUI).

Pochi minuti dopo è arrivato invece a piedi in sede anche il direttore sportivo interista, Piero Ausilio, mentre l'amministratore delegato Beppe Marotta è già presente sul posto ormai da diverse ore. Il summit odierno, stando a quanto filtra (RILEGGI QUI), sarà un incontro conoscitivo tra i nuovi proprietari, l'allenatore piacentino e il resto della dirigenza: per quanto riguarda le strategie future e il mercato le linee guida indicate da Oaktree sono già note agli addetti ai lavori.

