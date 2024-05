I manager di Oaktree, Alessandro Cano e Katherine Ralph, sono appena entrati nella sede dell’Inter. I due si preparano per una giornata di appuntamenti nei quali dovrebbero incontrare, come annunciato due giorni fa da Simone Inzaghi, anche lo stesso tecnico nerazzurro per un primo confronto sulle strategie future. Con loro anche Renato Meduri, senior vice president di Oaktree.

In sede anche Beppe Marotta, il primo ad arrivare nella sede nerazzurra anticipando anche i rappresentanti del fondo.