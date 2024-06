Un volto famigliare si è presentato poco fa nella sede dell'Inter. Si tratta dell'agente Giacomo Petralito, che un paio di estati fa era stato protagonista come intermediario della trattativa per portare Paulo Dybala all'Inter, poi saltata quando sembrava ben avviata. Al momento non è dato sapere la reale motivazione di questo incontro, ma è plausibile che l'agente voglia riprovare con la Joya, soprattutto alla luce delle notizie emerse nei giorni scorsi.

