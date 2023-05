"Faccio senz'altro i complimenti al Napoli, alla società, all'allenatore e ai giocatori, per la vittoria meritata dello scudetto. E' anche bello per il calcio italiano". Lo ha detto Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, uscendo dall'hotel Gallia di Milano dopo aver partecipato all'assemblea di Lega odierna.

Il dirigente varesino, andando via in macchina, ha annuito quando il nostro inviato l'ha incalzato con la domanda 'Ha fiducia per i rinnovi?'.