Un gran gol di Lautaro (11') non basta all'Argentina, al terzo ko in queste qualificazioni mondiali. I campioni in carica di tutto passano in Paraguay subito con il Toro (in campo per tutto il match), bravissimo ad agganciare una palla a spiovente con il destro e a insaccare con un preciso diagonale mancino.

Ci pensa il torinista Sanabria (19') con una sontuosa rovesciata a ristabilire la parità già nel primo tempo, poi a inizio ripresa un colpo di testa acrobatico di Alderete (47') fissa il punteggio sul 2-1 finale per i padroni di casa.

L'Albiceleste comanda sempre la graduatoria generale con 22 punti, a +3 dalla Colombia che però ha una gara in meno.

LAUTARO MARTÍNEZ GOAL!! ️

ENZO FERNÁNDEZ ASSIST 🅰️

pic.twitter.com/kcfkAzJKEp — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 14, 2024

