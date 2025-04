"Ci sono", ha scritto ieri su Instagram Lautaro Martinez per annunciare il suo rientro in campo dopo l'infortunio. Il Toro, che ha lavorato parzialmente con il gruppo, è pronto a tornare forse da titolare già con il Parma, con Simone Inzaghi che ha cominciato a pungolarlo durante gli allenamenti. Come si può notare dal video postato sui canali social dal club, dove si sente il tecnico nerazzurro che urla al suo capitano "Fagli gol, fagli gol' durante un momento della partitella a campo ridotto.