L'Inter torna ad allenarsi in vista dell'ultima partita di campionato in programma sabato pomeriggio contro il Torino. La squadra nerazzurra può ancora chiudere al secondo posto, ma si preannuncia un ampio turnover e l'impiego di diversi giovani. Qual è la scelta migliore in ottica Istanbul? Ne parliamo nell'appuntamento delle 12 sul nostro canale Youtube. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).