Arrivato nella sede dell'Inter insieme a Juan Cuadrado per la firma del contratto che legherà il colombiano ai nerazzurri per una stagione, l'agente Alessandro Lucci ha lasciato gli uffici del club milanese dopo circa un'ora e mezza, a bordo di un van dribblando in questo modo le domande dei cronisti presenti, ai quali aveva rilasciato due brevi battute all'ingresso. Ecco il video girato dal nostro inviato: