Stefano Castagna e Borja Garcia Fuster (agente della All Iron Sport) e nuovo procuratore di Martin Satriano sono appena entrati in sede Inter per incontrare Piero Ausilio. In ballo il futuro di Satriano, richiesto dal Brest. I francesi sono pronti a pagare 6/7 milioni per il cartellino del calciatore. Si attende il sì definitivo del ragazzo.

