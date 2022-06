"Come milanista non mi fanno entrare, cosa devo farci?". Questa la battuta fatta ai cronisti da Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, appena varcato l'ingresso dell'head quarter interista di Viale della Liberazione, a Milano, dove si è recato verosimilmente per parlare con la dirigenza nerazzurra di Lorenzo Pirola e Andrea Pinamonti. "Andiamo a fare una passeggiata, a prendere un caffè", ha aggiunto scherzando il dirigente del club brianzolo. Arrivato negli uffici della Beneamata con il direttore tecnico François Modesto e il direttore sportivo Filippo Antonelli.