Fresco di firma sul contratto con cui si è legato al Monza per la prossima stagione, Roberto Gagliardini si è soffermato con i cronisti presenti, tra qui l'inviato di FcInternews.it., per raccontare le sue emozioni: "Sono felicissimo - ha ammesso l'ex centrocampista dell'Inter -. So di essere in una società importante, molto solida, sono davvero contento".

Hai parlato con Palladino?

"Sì, già nelle scorse settimane. Abbiamo le idee molto chiare, sono contento per la fiducia che sto sentendo. Ci sono tutti i preupposti per fare bene".

Quanto è stato importante Galliani?

"Molto perché è il simbolo di vittoria, arrivare in questa società per me è un privilegio. Ci tengo a far bene".

Prima giornata subito Inter-Monza

"L'ho vista come un segno del destino, sono onesto. Sono contento, ma ora pensiamo a domani che comincerò gli allenamenti".

Vuoi salutare i tifosi nerazzurri? Quando hai capito che sarebbe finita la tua esperienza a Milano?

"Sono stati sei anni e mezzo davvero strepitosi, mi reputo una persona fortunata e privilegiata ad avere giocato per una società come l'Inter. Ringrazio davvero tutti, ora però inizio un nuovo capitolo con entusiasmo".

FcIN - C'è mai stata la possibilità di rinnovare con l'Inter? Chi ha deciso per la separazione?

"Non è una questione di chi ha deciso, avevo un contratto e l'ho portato a termine. Io avevo voglia di qualcosa di nuovo, fare nuove esperienze. Sono felice di essere qua".

Di seguito il video (clicca qui se guardi da app)

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!