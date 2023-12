Giocatori, allenatore, staff, dirigenti, ma anche ex e vip. Sono tanti gli ospiti invitati alla cena di Natale dell'Inter, in corso si svolgimento al 'Superstudio', in via Tortona, a Milano. Ecco il video girato dal nostro inviato che documenta l'arrivo, tra gli altri, di Henrikh Mkhitaryan, il primo a rispondere all'appello, Lautaro Martinez, in compagnia della moglie Agustina Gandolfo, Massimiliano Farris, Cristian Chivu, Samir Handanovic, Sandro Mazzola, Tananai, Achille Lauro e Max Pezzali.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!