Nuovo capitolo della serie “New Brothers' di Inter Media House in collaborazione con Paramount. Questa volta è il turno del neo difensore francese Benjamin Pavard. Trattativa non semplice ma alla fine il calciatore ha visto esaudito il suo desiderio di vestire nerazzurro. Un altro caso complicato, una sfida perfetta per il suo acuto intuito, questa stagione preparatevi a conoscere “The Frenchman” e il difensore conclude con una frase molto significativa: "So esattamente cosa fare"

Daniele Luongo