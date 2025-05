Giornata di interviste per i protagonisti nerazzurri che sabato si giocheranno la finale di Champions League contro il PSG. Ha parlato anche Marko Arnautovic in zona mista, rispolverando l'album dei ricordi: "Sapete già che nel 2010 è stata un’emozione incredibile e arrivare un’altra volta all’Inter e vivere quest’emozione ancora è straordinario. Questa settimana cerchiamo di fare tutto al meglio così da arrivare sabato alla partita e poter dare il 100%".

Trovi analogie col 2010?

"Nel 2010 ero in spogliatoio calmo e tranquillo (ride, ndr). E va bene, non proprio calmo e tranquillo, ma giovane. Ora è una cosa diversa, cerco di far capire alla squadra che dobbiamo entrare lucidi in campo e senza emozioni perché già hanno tutti in testa che due anni fa hanno perso la finale, e queste non sono emozioni da portare in campo. Bisogna entrare in campo e fare tutto per vincerla, poi non si sa mai perché in finale è sempre 50 e 50".

Scudetto perso in extremis. Ci sono le scorie?

"Avremo più cattiveria, al 100%. Siamo stati malissimo anche noi, fa male perdere. Però adesso abbiamo messo lo scudetto da parte, abbiamo una partita e una coppa che tutti sognano e vogliamo arrivarci al meglio cercando di vincerla. Non pensiamo più allo scudetto".

Thuram ha detto che tu per lui sei come un fratello.

"Prima dell’intervista l’ho pagato (ride, ndr). A Marcus voglio molto bene. È un ragazzo è straordinario, come tutti gli altri, ma sono molto vicino a lui e Hakan e cerco sempre di parlare con loro perché sono due giocatori, lo sapete pure voi, straordinari. Cerco di fargli capire quanto sia importante la partita e sono sicuro faranno un’ottima gara".

The last dance?

"Per me? Lo sapete già".

Una vittoria può cambiare il destino?

"Quale destino? Se vinciamo rimango? Questo lo sa Dio e la società. Non io. Ma non penso dove vado o quando vado o se vado… Penso alla finale, al resto poi si pensa".

Coppa del 2010?

"L’ho vinta come tifoso. In campo mi divertivo… Poi mi hanno arrestato (ride, ndr)".

Qual è il clima nello spogliatoio?

"Questa settimana sarà sicuramente un’altra cosa: avremo il clima di una squadra che andrà a giocarsi la finale di Champions. Due settimane fa era un clima che non auguro a nessuno perché perdere fa male, ma adesso non ci pensiamo più. Dobbiamo mettere la testa sul PSG, su questa Coppa che è un trofeo straordinario che sogna di vincere ogni bambino. L’importante è entrare in settimana positivi e facciamo d tutto per arrivare al meglio a Monaco. Poi ci sono voci di ogni tipo sul risultato finale, ma la finale è sempre 50 e 50".

Il tuo sogno è una permanenza qui?

"Chi non lo ha come sogno? Lo sanno tutti che per me questo è un club speciale, amo tutti qua. Non solo i giocatori, ma tutte le persone che lavorano qui sono nel mio cuore così come i tifosi. Anche se si incazzano con me, gli voglio bene lo stesso. Non faccio nulla contro l’Inter, cerco di dare sempre il massimo dentro e fuori dal campo e questa è una settimana importantissima".

Su Inzaghi:

"Non capisco perché lo criticate. Sono con lui da due anni e non è solo un allenatore, perché ce ne sono tanti forti, forti, ma lui è straordinario. Sabato dobbiamo fare una bella partita anche per lui".

Perché ti hanno arrestato a Madrid?

"Perché pensavano fossi un tifoso".