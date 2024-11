Hakan Calhanoglu non ha preso parte all'allenamento odierno della Nazionale turca in vista della sfida di Nations League contro il Galles, in programma sabato allo stadio Kadir Has di Kayseri. Stando a quanto riferisce TRT Sport, l'assenza del centrocampista dell'Inter, in campo per 82' contro il Napoli domenica scorsa, è stata decisa dallo staff di Vincenzo Montella a scopo precauzionale.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!