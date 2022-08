Clima sereno ma anche tanta competitività tra compagni di squadra sui campi del centro sportivo di Appiano Gentile, dove l'Inter sta scaldando i motori in vista della gara con la Lazio di venerdì sera. E dopo la partitella di giornata non sono mancate le solite punzecchiature social: "Quando in allenamento segni il gol vittoria", ha scritto Hakan Calhanoglu su Instagram allegando una foto che lo ritrae mentre esulta togliendosi la maglia. "Che settimana", ha commentato Lautaro Martinez taggando il connazionale Joaquin Correa. Evidentemente sconfitto, a giudicare dalla risposta: "Bravi, dopo due settimane". Deluso anche Denzel Dumfries: "Era fuorigioco".