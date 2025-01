Marcus Thuram e Joaquin Correa non si sono allenati con il resto del gruppo, nell'allenamento della vigilia, allo stadio dell'Al-Riyad, in preparazione alla finalissima di Supercoppa italiana che domani metterà di fronte Inter e Milan. I due attaccanti, riporta MilanNews.it, stanno svolgendo terapie, motivo per cui è facile pensare che Simone Inzaghi punterà sulla coppia Lautaro-Taremi per sfidare il Diavolo. Il francese e l'argentino, leggermente affaticato, dovrebbero comunque andare in panchina, stando a quanto riferisce Gazzetta.it.

