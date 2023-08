Dopo l'ultimo allenamento della rifinitura, l'Inter di Simone Inzaghi è in fase di partenza per la Sardegna. Partiti da Malpensa, i nerazzurri si stanno avviando verso la prima trasferta stagionale in campionato, in programma per domani sera a Cagliari all'Unipol Domus. Presente tra i convocati di Inzaghi, Matteo Darmian dopo aver smaltito la botta alla caviglia presa nel match contro il Monza.

