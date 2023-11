Denzel Dumfries non parteciperà alla trasferta di Lisbona, dove domani l'Inter sarà protagonista della gara valida per la quinta giornata del girone D di Champions League contro il Benfica. L'olandese è affaticato, quindi Simone Inzaghi lo risparmierà anche in previsione della sfida importantissima in campionato col Napoli, in programma domenica sera.

Al contrario, con molta probabilità, Alexis Sanchez verrà inserito nella lista dei convocati: il cileno, infatti, ha iniziato l'allenamento della rifinitura ad Appiano Gentile assieme ai compagni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!