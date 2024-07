Saltato il passaggio di Tanner Tessmann dal Venezia all'Inter, adesso è in bilico anche l'operazione che dovrebbe portare in laguna il portiere Filip Stankovic. Il portiere serbo, dopo la stagione alla Sampdoria, secondo la Gazzetta dello Sport è ancora indeciso sul suo futuro. I due club hanno l'accordo per il trasferimento dell'estremo difensore, che in laguna diventerebbe il vice di Jesse Joronen.

L'ex Sampdoria però vorrebbe giocare, prospettiva che il Nantes gli sta offrendo nonostante la presenza dell'ex Fiorentina Alban Lafont in organico. Da qui l'interessamento per altri profili come Alessandro Plizzari, che piace al ds arancioneroverde Filippo Antonelli, e Alessandro Sorrentino del Monza.

