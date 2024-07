Nel corso della conferenza stampa di inizio stagione, Simone Inzaghi è stato spesso sollecitato dai giornalisti sul tema legato al futuro di Valentin Carboni, talento classe 2005 di proprietà dell'Inter, impegnato con l'Argentina in Copa America e nel mirino dell'OM di De Zerbi dopo l'annata in prestito al Monza.

"Abbiamo visto cosa ha fatto al Monza, ha avuto un inizio di Coppa America ottimo, è nel futuro dell'Inter, lo aspetto insieme al nostro capitano - le sue parole - Con Carboni abbiamo un'opzione in più perché possiamo metteredue giocatori sotto una punta. In qualche partita può anche fare il quinto offensivo. Può rimanere largo puntando l'uomo. Il fatto di averlo in rosa è un qualcosa che ci può migliorare. L'uno contro uno non è una nostra caratteristica ma compensiamo con altre qualità".