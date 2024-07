Ennesima esperienza lontana da Milano per Sebastiano Esposito, che si trasferisce all'Empoli a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisto in favore della squadra toscana. Lo ha annunciato l'Inter con una nota ufficiale sul proprio sito. Si tratta del settimo prestito in quattro anni per il centravanti classe 2002 dopo aver esordito in prima squadra con i nerazzurri.