Quasi contemporaneamente all'annuncio dell'arrivo di Emil Audero da parte dell'Inter, il Benfica ha comunicato l'acquisto di quello che è stato uno dei grandi obiettivi dei nerazzurri per il ruolo di portiere: è infatti ufficiale l'acquisto di Anatoliy Trubin, che ha firmato col club di Lisbona un contratto fino al 2028. Il trasferimento è stato effettuato per 10 milioni di euro più 1 milione di bonus. Lo Shakhtar Donetsk avrà inoltre diritto a ricevere una percentuale del 40% del valore di una plusvalenza ottenuta in un futuro trasferimento. Fissata anche una clausola rescissoria di cento milioni di euro.

