Un nuovo Calhanoglu. E' quello che si è ritrovato per le mani Vincenzo Montella nella Nazionale turca dopo averlo allenato al Milan ormai sei anni fa: "Quando l'ho avuto in rossonero veniva da un periodo di inattività, ma si vedeva che aveva grande voglia - ha spiegato l'Aeroplanino a Sky Sport -. Col tempo si è completato, ha trovato una collocazione tattica eccellente per i livelli massimi. Ho ritrovato un giocatore più sicuro, più maturo, più forte e più completo. Per noi è assolutamente un valore aggiunto".