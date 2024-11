Priva del suo capitano Hakan Calhanoglu, ieri la Nazionale turca è caduta a sorpresa sul campo del Montenegro nell'ultima gara del girone B4 della Lega B di Nations League. A margine della gara di Nikšić, conclusasi 3-1 per i padroni di casa, Vincenzo Montella ha analizzato la sconfitta, non cercando scuse rispetto all'assenza del suo leader tecnico: "Hakan ci è mancato, è un giocatore che mancherebbe a ogni squadra. L'ho detto ieri (lunedì alla vigilia, ndr), questo è fuori discussione. Ma non può essere un alibi - la premessa del ct in conferenza stampa -. In Nazionale capitano infortuni, a volte arrivano calciatori in calo fisicamente. Quindi allenare una selezione non è facile per questo motivo, noi siamo una squadra destinata a crescere, migliorare e far emozionare".

