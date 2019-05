Spalletti può sorridere: De Vrij, come da programma, ieri è tornato a lavorare in gruppo e sarà regolarmente a disposizione contro l'Empoli. "Non va escluso che nei prossimi giorni possa presentarsi alla Pinetina pure una delegazione della curva per motivare la squadra in vista della finale per conquistare il posto in Champions - riferisce Tuttosport -. Attesi a San Siro 65mila spettatori: messi in vendita da ieri pure i biglietti del terzo anello".