Intervistato da Rai Sport, Marco Tronchetti Provera, numero uno di Pirelli, non ha voluto sbilanciarsi sulla lotta per lo Scudetto che vede pienamente coinvolta anche l'Inter: "Siamo in corsa, questo è quello che conta. Il finale di campionato è straordinario, con tre squadre che hanno le stesse possibilità di vincere. Ogni tifoso ha il cuore che batte da una parte, ma è molto bello che ci sia un finale di campionato così emozionante".