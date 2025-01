Riccardo Trevisani ha parlato ieri a Fontana di Trevi del record di Simone Inzaghi raggiunto a Lecce. "Se riesce a fare 400 in 664 penso che batta tutti i record della storia. Se n'è parlato poco nel weekend, ma 200 vittorie in 332 partite, di cui 197 con la Lazio... Non con l'Inter. Siamo a livelli che fanno impressione. Ho sempre la sensazione, vedendo giocare l'Inter, che si tenda a sottovalutarlo un po'".

Nel corso della puntata, in riferimento alla gara in Puglia, si è parlato anche della contusione occorsa a Barella. "Ha fatto infartare gli interisti. Sembrava una botta ma da come stava rantolando, sul 4-0 non è che poteva essere una perdita di tempo".

Trevisani ha poi contestato fortemente chi lo attaccava riguardo alle analisi sulla Juventus. "Gli errori li hanno fatto Giuntoli e Motta, ma la Juventus ha fatto 70 punti tutti gli anni. Sono cinque anni che non conta niente. E l'anno scorso non giocava le coppe e l'avete visto cosa fa chi non fa le coppe: spacca i c...i, come sta facendo il Napoli. Quando ha fatto la Champions League, la Juve ha fatto una partita vinta col Maccabi e cinque sconfitte. Nelle ultime stagioni è stata drammatica. Adesso lo è anche? Forse. Fate un progetto di tre anni e poi facciamo un confronto".