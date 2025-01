Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha sottolineato nel corso della conferenza stampa della vigilia della sfida contro la Fiorentina i progressi compiuti da Samuele Ricci, il centrocampista che piace molto all'Inter: "È un giocatore importante, lo sta dimostrando e sta crescendo in fase di non possesso. Lavoriamo anche per la sua struttura, è importante nel calcio moderno. Ma con lui è tutto facile, è un ragazzo intelligente e che ha fame, vuole migliorarsi ogni giorno".

Ma ora il capitano è lui o Karol Linetty? "Ricci. Prima ha deciso il gruppo, ora ho deciso io. È una mia decisione, come quelle tecniche".