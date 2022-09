Dopo la pausa forzata per problemi di salute, il tecnico del Torino Ivan Juric torna in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Raccontando in primo luogo come ha vissuto le ultime due partite viste a distanza: "Si vive una sensazione diversa, non puoi fare le scelte di cambi o per intervenire. Si soffre. non è semplice". Tra i tanti temi toccati, anche una valutazione su Valentino Lazaro, l'esterno arrivato dall'inter: "Lazaro può fare di più, direi bene ma ha margini. Tutti i giocatori, con poco spazio negli anni passati, devono ritrovare la massima espressione di forma. Non essere abituati è normale calare un po', per domani devo decidere".