L'Inter di Simone Inzaghi raccoglie i primi frutti del mercato. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, dei 21 gol segnati fin qui in stagione dalla squadra nerazzurra, ben 14 portano la firma, tra reti e assist, di calciatori acquistati in estate. Merito soprattutto di Thuram, autore di 3 gol e 6 assist fin qui, senza dimenticare i rigori procurati contro Fiorentina e Salernitana.

Cuadrado e Carlos Augusto hanno collezionato un assist per capitan Lautaro tra Salernitana e Fiorentina, ma anche Arnautovic si era presentato a San Siro contro il Monza con un assist per il Capitano. E poi c'è Frattesi: gol contro il Milan, assist contro la Real Sociedad.