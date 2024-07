Allarme decisamente rientrato per Marcus Thuram, che ha accusato un colpo alla coscia nel corso della partita contro il Portogallo. Quest'oggi, riporta L'Equipe, l'attaccante dell'Inter si è presentato regolarmente all'allenamento della squadra di Didier Deschamps al centro sportivo del Paderborn. Una seduta molto leggera e divertente, alla quale non ha preso parte Ferland Mendy, che è stato risparmiato a causa di dolori muscolari. Il terzino sinistro, però, non desta preoccupazioni e non sarà escluso per la semifinale di martedì contro la Spagna a Monaco.

Dopo il riscaldamento e un torello, alcuni giocatori sono tornati alle loro terapie mentre altri sono rimasti in campo a divertirsi provando i tiri dalla distanza.

