Marcus Thuram al fischio finale ha così parlato della sua prova e della vittoria schiacciante sull'Atalanta: “I miei gol? Ho provato a guardare come fa Barella su Youtube e a imitarlo, ed è andata bene – scherza -. È solo la terza giornata, ho provato a fare una grande partita contro un avversario molto difficile e sono molto felice. Barella fa solo gol spettacolari, oggi gli è riuscito, in allenamento lo fa sempre e sono molto contento per lui”.