Match winner nella sfida di ieri contro il Benfica, Marcus Thuram, a margine della gara, si è fermato a rispondere anche ai microfoni di Sky Sport, dove ha commentato l'azione del gol vittoria: "Con Denzel (Dumfries, ndr) lavoriamo molto in allenamento, questa sera ha avuto la lucidità di colpire sul primo palo e sono molto contento di aver segnato questo gol davanti ai nostri tifosi. Sono un giocatore che ama giocare con i compagni, che ama imparare da loro e questo è ciò che ho trovato all'Inter. È una squadra molto, molto unita ed è più facile entrare a far parte di una squadra così. Siamo un gruppo di giocatori che ama giocare insieme e passare del tempo insieme, in allenamento e fuori. Questo è molto importante perché ci teniamo e ci vogliamo bene".

