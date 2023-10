FC Internazionale Milano accoglie nuovamente nella famiglia nerazzurra SWM Motorcycles. Il brand sarà infatti Official Motorcycle Partner del Club per la stagione 2023/24. SWM Motorcycles rinnova così il legame con l’Inter, dopo essere già stato partner ufficiale del Club dal 2017 al 2019, con un nuovo accordo strategico che durerà per tutta la stagione sportiva in corso.

La partnership celebra la sinergia tra due brand che condividono il DNA lombardo e le Proprietà cinesi, tratti distintivi che hanno contribuito alla crescita di entrambe le aziende in Oriente e a livello internazionale, rendendole due icone dell’italianità di successo nel mondo.

L’accordo, che testimonia il continuo impegno dell’Inter in Cina e il profondo legame tra i due paesi, è stato ufficializzato a Milano, presso l’Inter HQ, alla presenza del CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello e di Giuseppe Luisi, General Manager di SWM Motorcycles.

"Siamo molto contenti di dare nuovamente il benvenuto a SWM Motorcycles, che torna a collaborare con il nostro Club dopo essere già stato partner dell'Inter nel recente passato, a conferma della grande sinergia creatasi nel 2017 e che puntiamo oggi a consolidare - ha spiegato il dirigente nerazzurro -. Questo accordo celebra l’unione di due brand storici, icone del Made in Italy nel mondo, che condividono un profondo legame con il territorio asiatico e che hanno grandi ambizioni per il futuro".

È ancora una volta motivo di orgoglio per SWM Motorcycles essere Official Partner di FC Internazionale Milano. Tanti sono i punti in comune tra SWM Motorcycles e l'Inter, dalla proprietà cinese alle origini lombarde, senza dimenticare i tanti successi ottenuti nel corso della storia. SWM Motorcycles punta ad essere sempre più un marchio internazionale, sviluppando e producendo veicoli sempre più in linea con le aspettative dei consumatori. D’altronde la moto è un po' come il calcio, ti emoziona e ti appassiona", il commento di Giuseppe Luisi, General Manager SWM Motorcycles