La Dinamo Zagabria ha mantenuto vive le speranze di titolo con una vittoria per 2-0 sull'Osijek, al termine di una settimana turbolenta con l'esonero di Fabio Cannavaro dal ruolo di allenatore. La prima rete porta la firma del neo interista Petar Sucic, che nel dopo partita ha accolto con grande gioia la rete che per lui certifica ufficialmente la fine del periodo più difficile: "Per me è un gol molto importante, soprattutto perché è arrivato dopo un lungo infortunio. Per me significa molto per la mia sicurezza, ma non significherebbe nulla se non vincessimo", afferma ai canali ufficiali del club croato.

A proposito del duello con l'Hajduk Spalato, Sucic aggiunge: "Sappiamo cosa dobbiamo fare fino in fondo se vogliamo sperare in qualcosa. Dobbiamo vincere tutte le partite fino alla fine, ma non guardiamo troppo avanti, la prossima partita è la più importante. Dobbiamo recuperare bene e sperare nel meglio".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!