Alen Lesicki, ex responsabile della comunicazione della Dinamo Zagabria, che oggi lavora come giornalista per il portale Germanijak.hr, promuove a pieni voti l'acquisto da parte dell'Inter di Petar Sucic: "E' un giovane a cui la carriera è cambiata da un giorno all'altro. È forte di testa, nulla può distrarlo perché si dedica completamente al calcio. Credo che non sia ancora consapevole di ciò che gli sta accadendo, la sua ascesa è stata davvero veloce", ha raccontato a Tuttomercatoweb.com.

Un talento in rampa di lancio che vale i soldi spesi, secondo Lesicki: "Beh, la Dinamo lo ha pagato 200.000 euro prendendolo dallo Zrinjski Mostar e ora se n'è andato per quasi 20 milioni di euro... L'Inter, però, ha preso un giocatore molto bravo, giovane e potente. La sua caratteristica migliore è l'energia, Sucic può correre come un maratoneta. Assorbe facilmente i consigli, è umile. Qui in Croazia viene paragonato a Marcelo Brozovic, ma lasciamogli fare il suo percorso".

