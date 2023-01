Intervenuto sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5, durante la trasmissione 'Borderò', l'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni ha commentato quanto sta accadendo in Capitale con Zaniolo, azzardando un parallelismo con la situazione legata a Skriniar. "Zaniolo ha dato tanto amore, ma ne ha anche ricevuto tanto da parte dei tifosi che è giusto ora siano arrabbiati. Secondo me ha sbagliato nella sua dichiarazione: finché vesti una maglia devi dare il 101%. Vedi il caso Skriniar: l’agente ha parlato per lui, ma in campo continua a giocare e dare il 100%. Se non sei infortunato devi dare il 101% per la maglia per cui lavori. Il calcio moderno è così, c’è il mercato e può arrivare un’offerta da un momento all’altro".