Ci sono due cose che, secondo Andrea Stramaccioni, l'Inter ha avuto in meno del Napoli nella prima parte di stagione. "Sicuramente la continuità: credo di poter dire, anche se ha finito bene questa parte di stagione, che manca anche un pizzico di personalità in trasferta - le sue parole a Tuttomercatoweb.com -.

Se vuoi vincere lo scudetto, devi essere a dir poco perfetto anche lì e l'Inter ha perso molti punti lontano da San Siro e ha preso molti gol, cosa non usuale anche per l'Inter dell'anno scorso. Manca continuità, ma la squadra rimane di estremo valore. La vedo come una delle antagoniste principali del Napoli. Sarà fondamentale ripartire, anche perché l'Inter ha diversi giocatori al Mondiale e, mai come quest'anno, è impronosticabile sapere le condizioni fisiche e mentali nel momento in cui ricomincerà il campionato".