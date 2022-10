La stretta attualità si mescola al passato nell'intervista concessa ai colleghi di Serieanews.com da Andrea Stramaccioni. Il quale, ovviamente, non può che cominciare la chiacchierata dagli addii al calcio di Andrea Ranocchia e Rodrigo Palacio , suoi giocatori all'Inter: "Ho appreso a distanza questa notizia con un pizzico di dispiacere - racconta Strama -. Sono due ragazzi straordinari in campo e fuori. Ma se questa è alla loro volontà va rispettata. Due ritiri diversi per le modalità. Quella anagrafica per Rodrigo. E purtroppo quella ‘forzata’, o comunque accelerata, dal grave infortunio per Andrea".

La mente dell'attuale tecnico Al-Gharafa corre alla stagione 2012-24: "Rodrigo è stato il mio primo ‘acquisto’ da allenatore professionista, non potrò mai dimenticarlo - il suo ricordo -. Era secondo me il giocatore ideale per l’Inter che avevo in mente, e aveva già dimostrato di adattarsi perfettamente al calcio italiano facendo grandi cose con il Genoa. Inoltre gli argentini, Zanetti, Cambiasso e Milito, me ne parlarono splendidamente anche dal punto di vista dell’uomo, e il suo grande valore fu tutto poi confermato sia in campo che fuori. Andrea – ha aggiunto – è sempre stato un esempio e un riferimento positivo per me e nello spogliatoio. In quella Inter era anche uno dei pochi italiani. Quando passammo alla difesa a tre nella seconda stagione fece anche prestazioni importanti. Gli auguro ciò che più desiderano. Non so se vorranno rimanere nel calcio con magari un altro ruolo o no. Decideranno sicuramente per il meglio con le loro splendide famiglie".

Inevitabile, infine, un pensiero sul momento di crisi della squadra nerazzurra, reduce dal quarto ko in 8 giornate di campionato: "Dopo una grande stagione, l'Inter sta vivendo un inizio non facile. Probabilmente l’assenza di qualche giocatore chiave sta pesando più del previsto. Mi riferisco soprattutto a Brozovic. Ora bisogna restare calmi, tenere il timone diritto e credere in ciò che si fa. I risultati torneranno ad arrivare perché la rosa è di indiscusso valore e il mister molto bravo".