Dopo diverso tempo, Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha riaperto il suo profilo ufficiale su Weibo, la principale piattaforma social cinese. E come suo primo nuovo messaggio, ha ripubblicato la foto che vede Alessandro Antonello, CEO corporate nerazzurro, in compagnia del vicepresidente del Comitato Olimpico di Hong Kong Kenneth Fok, presente domenica a San Siro in occasione di Inter-Juventus, auspicando l'organizzazione di un nuovo viaggio dell'Inter in Cina.

