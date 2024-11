L'ex grande difensore anche di Milan e Lazio, Jaap Stam, ha parlato alla Gazzetta dello Sport delle chance dei rossoneri di rientrare nella lotta scudetto dopo la bella prova del Bernabeu.

Stam, l’impresa al Bernabeu contro il Real può essere la svolta della stagione del Diavolo?

"Il Milan sta crescendo e lo sviluppo del progetto sta andando molto bene. In Serie A non è ancora in cima alla classifica, ma avrà la possibilità di avvicinarsi alle prime posizioni: sono stati giocati solo tre mesi e restano ancora tante giornate".

Nonostante il -8 dal Napoli, dunque, il popolo rossonero può sognare il tricolore?

"Sì, perché anche le altre lasceranno punti per strada. Nell’arco di un campionato prima o poi succede da tutti".

Da tifoso rossonero, come spera che finisca Inter-Napoli?

"Sono i due club con i quali il Milan dovrà competere, anche se la Serie A è più equilibrata rispetto al passato e pure l’Atalanta e la Juventus possono lottare per il titolo. Il Napoli per ora è primo con merito perché ha un allenatore bravo come Conte e ha fatto un grande acquisto con McTominay. La rosa è di alto livello e non mi meraviglia che il Napoli sia partito così forte".

E l’Inter?

"Simone Inzaghi lo conosco bene perché abbiamo giocato insieme alla Lazio: mai trovato un altro “pazzo” per il calcio come lui, uno che conosce e studia tutto. La sua passione si riflette nel gioco della sua squadra. È un grande tecnico e ha già vinto con merito diversi trofei".

Cosa manca al Milan per riprendere azzurri e nerazzurri?

"Tempo per lavorare perché il gap non è enorme. Per vincere la Champions, invece, serviranno altri acquisti di qualità".

