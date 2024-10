Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del dossier stadio, dando un aggiornamento sullo stato dei dialoghi con Inter e Milan: "A breve, saremo in condizione di chiudere il cerchio con le squadre sui presupposti per un loro interesse - ha assicurato Sala a margine del Forum della Rigenerazione urbana -. Non abbiamo ancora una data, ma la pratica del Comune dell’Agenzia delle Entrate è in fase di conclusione. Il primo presupposto è il valore di cessione (di San Siro, ndr), dato che ormai non si parla più di una concessione a lungo termine. Il secondo riguarda, invece, i limiti del vincolo. Il fatto di essere vicini o meno a una soluzione dipende dalla volontà delle squadre, ma siamo senz’altro vicini a un confronto". Lo riporta Sportface.it.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!